РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Учитель математики подольской школы №8 Александра Шабалина получила свидетельство на право получения социальной ипотеки, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил свидетельства на право получения социальной ипотеки 12 педагогам муниципальных общеобразовательных учреждений.

Педагогическую деятельность Шабалина начинала в городе Бийске Алтайского края более 20 лет назад и вот уже несколько лет живет и работает в Подольске. Педагог планирует заняться поиском новой квартиры в ближайшее время. Главным критерием при выборе станет близость к работе.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора с 2016 года и финансируется из регионального бюджета. Она рассчитана на врачей, учителей, молодых ученых, уникальных специалистов, тренеров. Суть программы заключается в том, что 50% от стоимости жилья выдается в виде единовременной субсидии, остальные 50% возвращаются в виде ежемесячных платежей в счет погашения суммы основного долга. Сам участник в течение 10 лет оплачивает только проценты по кредиту.

Для участия в программе необходимо соответствовать ряду требований, в их числе: педагогический стаж работы в РФ не менее 5 лет, в том числе в Московской области – не менее 3-х лет, действующий трудовой договор с подмосковными образовательными организациями на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории региона, наличие высшей (первой) квалификационной категории или ученой степени.

За годы действия программы такие сертификаты получили уже 28 подольских педагогов.