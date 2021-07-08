РИАМО - 8 июл. Интерес девелоперов к строительству офисных и торговых помещений вырос почти в 3 раза в столице, рост отмечен на фоне 2020 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с января по июнь 2021 года город одобрил девелоперам строительство 6,31 млн кв. м торгово-административной недвижимости.

«Для сравнения, за первое полугодие 2020 года было одобрено 1,89 млн. кв. м», – сказал Бочкарев.

Он заметил, что невысокие показатели прошлого года прежде всего связаны с пандемией коронавируса.

«Однако за аналогичный период 2019 года девелоперам было разрешено построить 3,2 млн кв. м торгово-административных помещений, что выше 2020 года, но почти в два раза ниже, чем в текущем году», – подчеркнул Бочкарев.

Ранее глава стройкомплекса сообщал, что количество проектов коммерческой недвижимости в портфелях столичных девелоперов растет в том числе благодаря принятому в 2019 году постановлению правительства Москвы о преференциях для застройщиков при реализации таких проектов.

«В частности, у инвестора есть возможность снизить плату за вид разрешенного использования земельного участка, планируемого к застройке жилыми объектами, и повысить инвестиционную привлекательность района, создав площадки для новых рабочих мест», – подчеркнул Бочкарев.