РИАМО - 8 июл. Штраф в 1 млн рублей грозит организаторам экскурсии на теплоходе «Елизавета» в Москве за нарушение масочного режима, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

Также среди пассажиров не была соблюдена социальная дистанция при посадке, высадке на судно и во время плавания.

«Кроме того, не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты гостями и сотрудниками, дистанция между столами составляла менее 1,5 метров» - сказал Поповский.

За выявленные нарушения организаторов могут оштрафовать до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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8 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появления суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.