РИАМО - 8 июл. Свыше 650 гостиниц, работающих на территории Московской области, получили классификацию с 2016 года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Процедура классификации гостиниц помогает упорядочить ведение этого вида бизнеса и обеспечить надлежащий уровень сервиса. Согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», с 2019 года эта процедура является обязательной.

Прохождение классификации способствует формированию конкурентной среды среди гостиниц, что служит стимулирующим фактором для развития как внутреннего, так и въездного туризма.

Гостиницы классифицируются по системе, предусматривающей шесть категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». Самые большие по площади номера и высокий стандарт сервиса – у пятизвездочных гостиниц. К отелям, не имеющим категорию «звездности», предъявляются минимальные требования. В Подмосковье к категории «пять звезд» относятся 15 гостиниц, «четыре звезды» - 103, «три звезды» - 187, «две звезды» - 47, «одна звезда» - 18, без звезд — 288. Пятизвездочные гостиницы расположены в Химках, Солнечногорске, Жуковском, Чехове.

В настоящее время процедура классификации требуется гостиницам с фондом выше 15 номеров, а с 1 января 2022 года она станет обязательной для всех.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>