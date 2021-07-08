РИАМО - 8 июл. В медорганизации Московской области в этом году закупили 38 аппаратов ультразвуковой диагностики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Новая медтехника закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг.

«Качественная диагностика является основой для постановки точного диагноза. Поэтому мы ежегодно закупаем современное диагностическое оборудование. С начала этого года мы приобрели 38 аппаратов УЗИ», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что с помощью новых аппаратов УЗИ можно будет проводить ультразвуковые исследования пациентам на более высоком уровне. Кроме того, вырастет доступность медицинской помощи.

Новые аппараты УЗИ будут применяться для диагностики заболеваний сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий. Медтехника поступит в химкинскую, ногинскую, солнечногорскую и другие больницы.