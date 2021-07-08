РИАМО - 8 июл. В столице с каждым годом усиливают меры поддержки для семей с детьми, за последние 10 лет число многодетных семей в городе выросло в 3 раза, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С каждым годом мы все больше внимания уделяем поддержке семей с детьми. Получать соцуслуги становится все проще, более 380 услуг сейчас доступны в онлайн-формате. Постоянно увеличивается размер различных пособий и расширяются категории, которые их получают», — сказала Ракова.

По ее словам, большое число услуг доступны московским семьям в режиме онлайн. Так, каждый день с помощью портала mos.ru до 1 млн пользователей получают различные услуги в онлайн-формате. Горожане могут записать детей в школу, детсад и кружки, получить путевки в оздоровительный лагерь, узнать результаты ЕГЭ.

В Москве возраст молодых семей увеличен с 30 до 36 лет. Этот шаг позволил еще большему количеству семей рассчитывать на получение выплаты на рождение ребенка. По сравнению с 2010 годом величина выплаты выросла в 2,4 раза.

Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет получили возможность выбора нового регионального пособия. Родители могут продолжить получать нынешнее пособие в размере 7,7 тыс. рублей в месяц, либо подать заявление на получение новой выплаты, но в более высоком размере.

Если в семье воспитываются несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет — выплата назначается на каждого ребенка. Порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи стал более удобным и комфортным: его теперь можно оформить в электронном виде.

Одним из приоритетных направлений работы столичного правительства является устройство детей-сирот в семьи. В Москве работают центры содействия семейному воспитанию, а их главная задача – найти детям семьи. За последние 6 лет количество ребят, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, сократилось почти в 4 раза.

Одной из форм поддержки приемных родителей в Москве стал пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание одновременно пятерых детей, трое из которых имеют инвалидность или являются подростками. Такой семье предоставляется квартира в столице. За время реализации проекта, с 2014 года, 46 семей взяли на воспитание 286 детей.

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