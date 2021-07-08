РИАМО - 8 июл. Трансляцию деловой программы выставки «Город: детали» уже посмотрели 2,6 млн раз. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате с 26 июня по 4 июля.

В нынешнем году любой желающий мог зайти на официальный сайт этой программы, попав в цифровой мини-город. Для посетителей представили свыше 500 функциональных дизайн-решений для общественных пространств мегаполисов.

Кроме того, на сайте шла трансляция паблик-тока и деловой программы, в которой принимали участие не только российские, но и зарубежные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы. Предлагалось послушать специалистов из Америки, Британии, Италии, Франции, Норвегии и Дании.

«Вопросы, которые обсуждали эксперты, вызвали живой интерес москвичей и жителей других регионов страны. Всего прошло 25 сессий. Самой популярной стала тема, посвященная районным проектам и их влиянию на сплоченность локальных сообществ. Этот эфир набрал более 700 тыс. просмотров», - сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, представитель Франции Карлос Морено рассказал об идее 15-минутного города в рамках сессии «Жизнестойкий район. Что такое устойчивость и самодостаточность на локальном уровне?». Морено сообщил, что сейчас в Париже реализуется этот принцип.

Урбанист Джейсон Робертс из США рассказал, что очень важно формировать внутри районов мегаполиса единое пространство для отдыха, где каждый может найти занятие по душе.

Архитектор из Италии Карло Ратти высказал теорию, что в городах сейчас не нужно строгое зонирование. По его словам, жители города Бразилиа из-за строгого деления кварталов по функциям теряют много времени. Так, дорога, например, до ближайшего кинотеатра в этом городе может занять больше одного часа.

Во время прямых эфиров свои вопросы задавали зрители. Основные сессии деловой программы доступны для просмотра в записи на официальном сайте проекта.