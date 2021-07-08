РИАМО - 8 июл. Два фонтана появятся в рамках благоустройства территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке, работы закончат во втором полугодии текущего года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В рамках благоустройства территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке будут построены два сухих фонтана. Сейчас идут работы по устройству чаш фонтанов», – отметили руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что новый вход в столичный зоосад появится недалеко от станции Мосметро «Баррикадная». Это будет двухэтажный павильон, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты. Входная группа является логическим продолжением сложившегося ансамбля.

Работы закончат во втором полугодии текущего года. Сейчас уже завершены монолитные работы, началась финальная отделка внутренних помещений.

Еще на территории столичного зоосада идет реконструкция пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу и строительство павильона «Ластоногие». Мост через Большую Грузинскую улицу соединит «старую» территорию зоопарка с «новой».