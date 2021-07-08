РИАМО - 8 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Московской области с Днем семьи, любви и верности, который отмечают в России в четверг.

«8 июля в православной церкви отмечается день памяти святых Петра и Февроньи, которые являются покровителями любви и верности. Молитва к ним помогает обрести семейный покой и благополучие, взаимопонимание и добрые помыслы», — сообщил Брынцалов на своей странице в Instagram. Он пожелал всем в этот день приятных эмоций, радостных событий, здоровья и счастья.

«Берегите самых дорогих и близких вам людей», — добавил Игорь Брынцалов.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля с 2008 года. Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.