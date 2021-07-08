РИАМО - 8 июл. Власти Москвы с начала года одобрили строительство 1,7 млн кв. м социально-спортивной инфраструктуры, которые построят за счет городского бюджета и инвесторов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Показатели по строительству школ, детских садов, ФОКов и других объектов значительно выше аналогичного показателя за первое полугодие 2020 года. Тогда комиссия одобрила 1,1 млн кв. м. Такая динамика обусловлена в том числе пандемией коронавируса, первая волна которой пришлась именно на первое полугодие прошлого года.

Небольшой рост наблюдается и в отношении первого полугодия 2019 года, когда было одобрено 1,6 млн кв. м недвижимости такого вида.

Среди социальных и спортивных проектов в первой половине этого года одобрили создание гериатрического центра в Бескудникове, международного центра самбо и бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники», образовательного комплекса «Летово» вблизи станции метро «Университет», ряда жилых комплексов с социальной и образовательной инфраструктурой.