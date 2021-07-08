РИАМО - 8 июл. Правоохранители задержали в подмосковном Домодедове семейную пару, которую подозревают в организации занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Руководила этой деятельностью его супруга - 30-летняя уроженка Костромской области. Именно она подыскивала девушек для работы, контролировала поступление денежных средств, убирала помещение и представляла банные принадлежности.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий после передачи денег за оказание интимных услуг «покупателю», полицейскими задержаны две женщины в возрасте 27 лет и 41 года, приезжие из Республики Башкортостан и Владимирской области, а также организаторы бизнеса – мужчина и его жена», – добавила Татьяна Петрова.
На месте происшествия были изъяты мобильные телефоны с черновыми записями, деньги и другие предметы, указывающие на совершение преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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