РИАМО - 8 июл. Правоохранители задержали в подмосковном Домодедове семейную пару, которую подозревают в организации занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, 29-летний москвич, являясь индивидуальным предпринимателем, оформил в аренду баню, расположенную в одном из домов на ул. Октябрьской в городском округе Домодедово, помещение которой стал использовать для предоставления гостям одновременно платных банных и интимных услуг сексуального характера, а также для совместного проживания с женой», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Руководила этой деятельностью его супруга - 30-летняя уроженка Костромской области. Именно она подыскивала девушек для работы, контролировала поступление денежных средств, убирала помещение и представляла банные принадлежности.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий после передачи денег за оказание интимных услуг «покупателю», полицейскими задержаны две женщины в возрасте 27 лет и 41 года, приезжие из Республики Башкортостан и Владимирской области, а также организаторы бизнеса – мужчина и его жена», – добавила Татьяна Петрова.

На месте происшествия были изъяты мобильные телефоны с черновыми записями, деньги и другие предметы, указывающие на совершение преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.