РИАМО - 8 июл. Появление новых мутаций коронавируса зависит от количества заболевших людей, ученые не исключают появления суперштамма инфекции, сообщил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.
По мнению специалистов, может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины. Пока такого штамма нет.
«Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – сказал Дурманов в эфире радио Sputnik.
Он уточнил, что если людям удастся ограничить «игру природы» по созданию новых мутаций, то не будет и очередной волны коронавируса, так как они связаны с новыми мутантными формами инфекции. «Например, сейчас много шума наделал «индийский штамм», или штамм «дельта», и его более продвинутый вариант «дельта плюс». Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», — добавил эксперт. Он предположил, что также может начать циркулировать штамм, против которого придется делать новые вакцины. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>> - Москвичам рекомендовали согласовывать реабилитацию после Covid‑19 с врачом. Многие пациенты после коронавируса переводятся в реабилитационные центры. - Врач: Вакцинированные от Covid‑19 москвичи легче переносят болезнь. - Главврач столичной больницы заявил, что Covid‑19 может вызывать микротромбозы. Это отягощает течение заболевания. - Средний возраст пациентов с коронавирусом в Москве составляет 20–25 лет. В прошлом году средний возраст больных составлял 35–40 лет. - Около 30% Covid‑пациентов в столичной больнице Филатова находятся в тяжелом состоянии. Всего 1100 пациентов с коронавирусом. - Инфекционист рассказал о случаях заражения Covid‑19 в третий раз. Заболевание в третий раз может протекать тяжелее, чем в предыдущие оба раза. - Подмосковье вошло в число регионов‑лидеров по темпам вакцинации от Covid‑19. Темпы вакцинации в среднем по России возросли уже более чем в 1,8 раза. - Голикова заявила о снижении роста заболеваемости Covid‑19 в Москве. Это стало возможным благодаря мерам вакцинации. - Около 1,2 тыс рестораторов в Москве смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам. Власти отслеживают положение во всех сферах экономики Москвы. - Пункт вакцинации для иностранцев заработал в столичных «Лужниках». Также в «Лужниках» с 17 июня работает пункт вакцинации российских граждан. - Врач сообщил о 100%-ной заполняемости реанимации в больнице №52 в Москве. Средний возраст пациентов — 51 год. - Количество московских музеев, работающих по QR‑кодам, может увеличиться. Систему QR‑кодов ввели в «Кускове», «Царицыне», музеях космонавтики и Королева. - Подмосковные врачи вылечили еще 2015 человек от Covid‑19. Также за сутки выявили 2531 случай заражения, спасти не удалось 22 пациента. - Мишустин поставил задачу привить от коронавируса до 90% россиян. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. - Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы. - ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками. - Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей. - В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск. - В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода. - Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором. - Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте. - Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов. - В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219. - В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек. - За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621. - Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф. - Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год. - В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов. - Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.
Текстовая трансляция
7 ИЮЛЯ
Он уточнил, что если людям удастся ограничить «игру природы» по созданию новых мутаций, то не будет и очередной волны коронавируса, так как они связаны с новыми мутантными формами инфекции.
«Например, сейчас много шума наделал «индийский штамм», или штамм «дельта», и его более продвинутый вариант «дельта плюс». Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», — добавил эксперт.
Он предположил, что также может начать циркулировать штамм, против которого придется делать новые вакцины.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
- Москвичам рекомендовали согласовывать реабилитацию после Covid‑19 с врачом. Многие пациенты после коронавируса переводятся в реабилитационные центры.
- Врач: Вакцинированные от Covid‑19 москвичи легче переносят болезнь.
- Главврач столичной больницы заявил, что Covid‑19 может вызывать микротромбозы. Это отягощает течение заболевания.
- Средний возраст пациентов с коронавирусом в Москве составляет 20–25 лет. В прошлом году средний возраст больных составлял 35–40 лет.
- Около 30% Covid‑пациентов в столичной больнице Филатова находятся в тяжелом состоянии. Всего 1100 пациентов с коронавирусом.
- Инфекционист рассказал о случаях заражения Covid‑19 в третий раз. Заболевание в третий раз может протекать тяжелее, чем в предыдущие оба раза.
- Подмосковье вошло в число регионов‑лидеров по темпам вакцинации от Covid‑19. Темпы вакцинации в среднем по России возросли уже более чем в 1,8 раза.
- Голикова заявила о снижении роста заболеваемости Covid‑19 в Москве. Это стало возможным благодаря мерам вакцинации.
- Около 1,2 тыс рестораторов в Москве смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам. Власти отслеживают положение во всех сферах экономики Москвы.
- Пункт вакцинации для иностранцев заработал в столичных «Лужниках». Также в «Лужниках» с 17 июня работает пункт вакцинации российских граждан.
- Врач сообщил о 100%-ной заполняемости реанимации в больнице №52 в Москве. Средний возраст пациентов — 51 год.
- Количество московских музеев, работающих по QR‑кодам, может увеличиться. Систему QR‑кодов ввели в «Кускове», «Царицыне», музеях космонавтики и Королева.
- Подмосковные врачи вылечили еще 2015 человек от Covid‑19. Также за сутки выявили 2531 случай заражения, спасти не удалось 22 пациента.
- Мишустин поставил задачу привить от коронавируса до 90% россиян. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
- Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы.
- ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками.
- Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей.
- В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск.
- В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода.
- Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором.
- Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте.
- Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов.
- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.
- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.
- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.
- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.
- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.
- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.
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