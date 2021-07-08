РИАМО - 8 июл. За прошлый год выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет получили более 23 тыс. пар, из них 68 пар отметили 70-летний юбилей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Столица выдает пособия и выплаты на детей, а также предоставляет жилье приемным родителям.
За прошедшие годы столица увеличила меры социальной поддержки семей. Благодаря им растет количество многодетных родителей, а число сирот в детских домах постепенно уменьшается.
В Москве утвердили порядок выплат пособий для детей из малообеспеченных семей>>
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