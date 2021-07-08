РИАМО - 8 июл. За прошлый год выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет получили более 23 тыс. пар, из них 68 пар отметили 70-летний юбилей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столица выдает пособия и выплаты на детей, а также предоставляет жилье приемным родителям.

«С каждым годом мы все больше внимания уделяем поддержке семей с детьми. Получать соцуслуги становится все проще, более 380 услуг сейчас доступны в онлайн-формате. Постоянно увеличивается размер различных пособий и расширяются категории, которые их получают. С особым почтением город относится к юбилярам супружеской жизни», — сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие годы столица увеличила меры социальной поддержки семей. Благодаря им растет количество многодетных родителей, а число сирот в детских домах постепенно уменьшается.

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