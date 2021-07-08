РИАМО - 8 июл. Текущий год стал рекордным по активности владельцев транспортной карты «Тройка», число операций совершения покупок и получения услуг за первые шесть месяцев этого года уже сравнялось с показателями за весь предыдущий год, а число участников программы превысило 1,5 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Активные пользователи программы не меньше пяти раз в месяц пользуются накопленными баллами. Их используют для скидок и предложений партнеров, а также для пополнения баланса трпнспортной карты или мобильного телефона.

По данным на конец прошлого месяца, общая сумма доступных бонусов превышала 300 млн рублей. Их можно потратить на скидки в магазины, аптеки, салоны красоты, кинотеатры и так далее.

Кроме того, в этом году пользователи программы лояльности могут заказать продукты с помощью бонусов, купить билеты на аэрокэкспресс, пользоваться каршерингом и платить за путешествия внутри страны.

«Мы продолжаем развивать возможности программы лояльности «Город». Сегодня это уже полноценное мобильное приложение с развитой экосистемой, способной удовлетворить практически любой запрос пользователя. Самое важное, что приложение помогает экономить и получать уникальные предложения даже вне зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией», — сказал руководитель мобильного приложения «Город» Никита Нечаев.

Самыми популярными категориями по использованию бонусов в 2021 году стали пополнение карты «Тройка», покупка продуктов, лекарств, оплата мобильной связи, такси, доставка еды, каршеринг, а также кафе и рестораны, развлечения и досуг, красота и здоровье.

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