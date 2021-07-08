РИАМО - 8 июл. Завершено строительство офисно-гостиничного комплекса в столичном районе Хамовники, объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Объект расположен по адресу: Смоленский бульвар, вл. 13, стр. 2, 3, 4, 5. Здание построено за деньги инвестора.

Высота комплекса переменная, 6-8 этажей, площадь — 20,1 тыс. кв. метров. В здании размещено 25 гостиничных номеров, офисы площадью 9,5 тыс. «квадратов», предприятия общественного питания, помещения вестибюля для офисной и гостиничной части и технические помещения.

Также предусмотрен паркинг на 203 машины. Территория вокруг комплекса благоустроена, также вокруг здания высажены растения и кустарники.