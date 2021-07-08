РИАМО - 8 июл. Упавшего в Москва-реку человека спасли ночью в четверг, сигнал поступил на поисково-спасательную станцию «Крымский мост», сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Утопающий находился в 20 метрах от берега. Его доставили на поисково-спасательную станцию.

Спасатели оказали пострадавшему с многочисленными травмами первую помощь и до приезда врачей скорой помощи контролировали его состояние.

Мужчина 1993 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.