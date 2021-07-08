РИАМО - 8 июл. С 2022 года в России может поменяться система начисления страховых взносов на высокие зарплаты, это может помочь донастройке системы налогообложения богатых россиян, пишет в четверг газета «Известия».

В правительстве обсуждают вероятность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу — 22%. Эксперты считают, что изменения могут затронуть не более 5 млн человек.

«Надо понимать, что взносы в ПФР платят не граждане лично, а их работодатели. Поэтому повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли — финансовую, добывающую, сферы с наукоемкой продукцией», — считает директор центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов считает, что повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект на объем поступлений в ПФР, ведь более 1,4 млн рублей в год в России зарабатывают около 7% граждан.

«Таким образом, налоговая эффективность этой меры нивелируется тем, что высокие зарплаты в нашей стране получает крайне ограниченное число занятых. К примеру, свыше 3 млн рублей в год получает около 500 тыс. сотрудников по всей России», — отметил Пискунов.

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