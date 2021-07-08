РИАМО - 8 июл. Вечером в четверг в столице ожидаются 7-балльные пробки, сейчас загруженность дорог в городе оценивается в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент движение в центр затруднено на Ярославском, Симферопольском и Дмитровском шоссе. Нет проблем с движением на Ленинградском и Ленинском проспектах, Звенигородском шоссе.

Трудности в движении могут возникнуть из-за ремонтных работ, которые проводят на 82, 31, 53 км МКАД, Варшавском шоссе, Большом Каменном мосту, проспекте Мира, Дмитровском шоссе.