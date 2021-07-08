РИАМО - 8 июл. За время своей работы виртуальный помощник на портале «Город идей» обработал более 15 тыс. вопросов пользователей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Краудсорсинговая платформа «Город идей» позволяет москвичам напрямую участвовать в жизни столицы, а городу — лучше понимать потребности горожан и делать столицу еще более комфортной. На сегодняшний день к проекту присоединились уже свыше 260 тыс. человек. Чтобы сделать портал более удобным для пользователей, был создан чат-бот. С его помощью участники проекта могут практически мгновенно получить ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся работы платформы», — сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Пользователи спрашивали чат-бота, как предложить идею и ознакомиться с итогами реализованных краудсорсинг-проектов — этот запрос стал вторым по популярности, всего поступило более 2,2 тыс. обращений.

С 2020 года пользователи платформы могут отправлять идеи через раздел «Предложить идею». Уже получено свыше 24 тыс. предложений.​