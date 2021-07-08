РИАМО - 8 июл. Традиция отмечать День семьи поможет супругам поддерживать ощущение стабильности и гармонии в своем союзе, что является залогом счастливой жизни. Такое мнение в беседе с РИАМО высказала врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Праздник отмечается в России 8 июля с 2008 года.

«Очень хорошо, что после долгих лет отсутствия в календаре хоть какого-то дня, посвященного семье именно как союзу двух любящих людей, появился и был с радостью принят День Петра и Февронии. Ведь отношения нуждаются в датах, когда мы напоминаем друг другу, что мы - пара, что мы дороги друг другу», - сказала Панова.

По словам эксперта, для гармонии в отношениях важен как элемент спонтанности и новизны, так и сложившиеся ритуалы.

«Пусть ритуалов будет немного, но они обязательно должны быть, например, отмечать годовщину свадьбы, день знакомства или вот этот чудесный день любви и верности - 8 июля. Хорошо, если эти традиции формируются с первых лет создания семьи. Они помогают создавать и поддерживать ощущение стабильности, защищенности, «своей крепости», - добавила Панова.

Психотерапевт отметила, что люди, состоящие в гармоничном браке, по статистике живут дольше и имеют более низкий процент тревожно-депрессивных расстройств.

«Есть люди, выбирающие не состоять в браке и чувствующие себя при этом довольно комфортно, однако для большинства людей наличие стабильных, гармоничных отношений является одним из важнейших условий счастья, хорошего самочувствия и удовлетворенности жизнью», - добавила врач.

Панова отметила, что неудовлетворенность в семейной жизни сказывается на психическом и даже на физическом здоровье. Поэтому День семьи - это не только повод порадовать друг друга счастливым парам, но и повод для разговора по душам для тех семей, чьи отношения переживают кризис.

«Ни одни отношения не минуют периоды кризиса, они - неотъемлемая часть отношений и после них брак всегда выходит на более высокий уровень. Поэтому что бы вы ни подарили второй половинке на праздник, не забудьте сопроводить свой презент искренним и глубоким разговором о вас как о паре. Отметьте то, что удалось, назовите своими именами проблемы, если таковые имеются, и обязательно обсудите планы на будущее - куда мы идем как пара, к чему мы стремимся, какие вопросы решаем совместно», - заключила эксперт.