РИАМО - 8 июл. Более 180 пациентов приняли участие в исследовании о влиянии коронавируса на жизнь человека. Оказалось, что инфекция влияет на пациентов и тех, кто уже выздоровел, не только физически, но и психологически, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса в условиях госпитализации и после выписки.

«Мы разработали протокол исследования, контролируем его ход и анализируем результаты. Мы продолжим работу, проведем опрос около 5 тыс. пациентов. Финальные результаты опубликуют в профильных российских и зарубежных изданиях, и на их основе специалисты смогут разработать рекомендации по улучшению качества жизни пациентов с Covid-19», — рассказал начальник управления развития отраслевых образовательных программ Университета правительства Москвы Константин Царанов.

Исследование также показало, что молодые пациенты более подвержены влиянию коронавируса, так как госпитализация радикально меняет их быт. После выписки они могут испытывать болезненные ощущения и депрессию. Люди старше 75 лет чувствуют меньший психологический эффект от болезни и нахождения в стационаре, так как ограничения передвижения и дискомфорт для них более привычны в обычной жизни.​

Еще оказалось, что по-разному у пациентов проходит и реабилитация. Например, для восстановления молодым пациентам нужно примерно 10 дней, людям среднего возраста – месяц, а пенсионерам – больше месяца.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Москвичам рекомендовали согласовывать реабилитацию после Covid‑19 с врачом. Многие пациенты после коронавируса переводятся в реабилитационные центры.

- Врач: Вакцинированные от Covid‑19 москвичи легче переносят болезнь.

К нам поступают такие (вакцинированные – ред.), но они переносят болезнь значительно более легко. Вакцинация, по сути, это единственный способ создать стойкий иммунитет. У нас для этого есть все. Создана первая в мире вакцина, наша наука и институты работают над тем, чтобы изменить ситуацию.

- Главврач столичной больницы заявил, что Covid‑19 может вызывать микротромбозы. Это отягощает течение заболевания.

- Средний возраст пациентов с коронавирусом в Москве составляет 20–25 лет. В прошлом году средний возраст больных составлял 35–40 лет.

- Около 30% Covid‑пациентов в столичной больнице Филатова находятся в тяжелом состоянии. Всего 1100 пациентов с коронавирусом.

- Инфекционист рассказал о случаях заражения Covid‑19 в третий раз. Заболевание в третий раз может протекать тяжелее, чем в предыдущие оба раза.

- Подмосковье вошло в число регионов‑лидеров по темпам вакцинации от Covid‑19. Темпы вакцинации в среднем по России возросли уже более чем в 1,8 раза.

- Голикова заявила о снижении роста заболеваемости Covid‑19 в Москве. Это стало возможным благодаря мерам вакцинации.

- Около 1,2 тыс рестораторов в Москве смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам. Власти отслеживают положение во всех сферах экономики Москвы.

- Пункт вакцинации для иностранцев заработал в столичных «Лужниках». Также в «Лужниках» с 17 июня работает пункт вакцинации российских граждан.

- Врач сообщил о 100%-ной заполняемости реанимации в больнице №52 в Москве. Средний возраст пациентов — 51 год.

- Количество московских музеев, работающих по QR‑кодам, может увеличиться. Систему QR‑кодов ввели в «Кускове», «Царицыне», музеях космонавтики и Королева.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2015 человек от Covid‑19. Также за сутки выявили 2531 случай заражения, спасти не удалось 22 пациента.

- Мишустин поставил задачу привить от коронавируса до 90% россиян. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

- Свыше 40 уголовных дел завели в Москве за подделку QR‑кодов. В столице активизировались мошенники, продающие данные документы.

- ОНФ предложил ужесточить выдачу медотводов от вакцинации от Covid‑19. Для выработки необходимых решений проведут совещание с клиниками.

- Международный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность «Спутника V». Также в издании рассказали, чем она отличается от вакцин других производителей.

- В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов вакцинации от Covid‑19. В офисе одной из компаний провели обыск.

- В Депздраве Москвы объяснили, что делать при отказе в вакцинации из‑за ВИЧ‑статуса. Данное заболевание не является причиной медотвода.

- Мишустин поручил проверить стоимость тестов ПЦР в частных клиниках. Проверка будет проведена ФАС и Роспотребнадзором.

- Подмосковье вошло в число лидеров по вакцинации от коронавируса в РФ. Москва расположилась на 4 месте.

- Несколько музеев Москвы ввели систему QR‑кодов для посетителей. Ранее система была введене для городских ресторанов.

- В Москве умерло еще 104 пациента с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 23 219.

- В Москве госпитализировали еще 1601 человека с коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 661 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 962 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 531 больных. В Москве - 5 621.

- Ресторан Brooklyn Pizza Pie в Крылатском могут закрыть за работу без QR‑кодов. За выявленные нарушения заведению также грозит штраф.

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.