РИАМО - 8 июл. Резидент биомедицинской площадки «Мосмедпарк» запустил производство изделий из титановой микропроволоки диаметром до 50 микрон, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Компания производит тонкий хирургический сетчатый материал под названием «Титановый шелк». Он предназначен для армирования мягких тканей и применяется в герниопластике, гинекологии и стоматологии. Это уникальное производство для России.

Еще компания занимается производством нитей из титана. Изделие называется «Титанел». Этот материал необходим врачам во время выполнения полосных операций. Нити из титана имеют хорошую биологическую совместимость с тканями и не вызывают токсических, аллергических и других побочных реакций.

«Сегодня на территории «Мосмедпарка» располагается более 35 компаний, занятых производством медицинских изделий, лекарственных препаратов и компонентов. В лабораториях комплекса предприятия проводят клинические и доклинические исследования, а также физико-технические испытания», ― рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он также отметил, что сервисная платформа комплекса в режиме одного окна помогает разработчикам быстрее регистрировать медицинские инновации и выводить их на рынок.