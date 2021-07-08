РИАМО – 8 июл. В столице начался прием заявок от b2b-компаний на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Программа рассчитана на те компании, которые работают в сферах фудтеха, управления городской средой, энергетики, агротеха, экологии, логистики и транспорта.
Программу проводит Московский экспортный центр и платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS.
Заявки будут принимать до 28 июля на сайте программы. Московский экспортный центр финансирует 85% стоимости участия. Для включения в программу выберут 20 компаний, которые пройдут акселерацию в августе-ноябре. Результаты будут представлены в декабре.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что акселератор поспособствует ускоренному выходу на зарубежные рынки для столичных организаций. Акселератор также поможет выстроить ключевые процессы, сформировать индивидуальный клиентский сегмент. Участники программы смогут адаптировать продукт и спланировать стратегию по выходу на экспорт.
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