РИАМО - 8 июл. Памятник советскому писателю, журналисту и киносценаристу, лауреату Нобелевской премии по литературе Михаилу Шолохову в Кузьминках отремонтируют в 2022 – 2023 годах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Памятник Михаилу Шолохову, к большому сожалению, был поврежден вандалами. Некоторые его элементы деформированы, а какие-то части и вовсе утрачены. Мы запланировали комплексный ремонт, во время которого мастера устранят все дефекты и полностью восстановят первоначальный вид памятника. Сейчас специалисты разрабатывают проект будущих работ. Ремонт пройдет под контролем Мосгорнаследия», ― сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты готовят научно-проектную документацию, изучают особенности памятника и проводят библиографические и историко-архивные исследования.​

Ранее Емельянов говорил о том, что в столице приведут в порядок 2 памятника императору Петру I, которые установили к 300-летию российского флота. Ремонт проведут в течение 2022–2023 годов. В ближайшие годы в столице также планируют привести в порядок памятники Юрию Гагарину, Петру Столыпину и другим выдающимся личностям.