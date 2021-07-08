РИАМО – 8 июл. Единый день голосования в 2021 году будет проводиться с 17 по 19 сентября, поэтому избиратели могут выбрать наиболее удобный для себя период для волеизъявления, сообщил РИАМО председатель московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов.

«В этом году постарались сделать голосование максимально удобным и комфортным. Оно трехдневное, то есть у жителей есть возможность выбрать день, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Если говорить о безопасности, то я уверен, что будут соблюдаться все нормы и требования Роспотребнадзора и даже в условиях распространения коронавирусной инфекции голосование не приведет к росту заболеваемости», - сказал Репяхов.

Он отметил, что с эпидемиологической точки зрения избирательные пункты не более опасны, чем магазины и другие общественные места.

В сентябре жители Подмосковья будут участвовать в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Голосование на выборах в Государственную думу будет проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.