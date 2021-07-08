РИАМО - 8 июл. Адаптивный госпиталь Страсбургского университета планируют построить в Москве в 2023 году на территории Международного медицинского кластера, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главной специализацией центра станет превентивная медицина и диагностика, информирующая пациентов о состоянии их здоровья, помогающая определять заболевания на ранних этапах и минимизировать риски сложного и дорогостоящего лечения, а также сложная хирургическая помощь», — рассказал генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.

Предполагается, что в медучреждении будут работать специалисты, приглашенные из Европы. Кроме того, в госпитале будут использовать нормативы зарубежных стран. Эти факторы позволят создать максимально комфортные условия для трансфера лучших технологий в систему столичного здравоохранения.

Госпиталь будет соответствовать международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства. Благодаря принципам планировки в здании будет максимально использоваться естественный свет, а зеленая кровля позволит охлаждать и увлажнять воздух, снижать образование смога и улучшать микроклимат.