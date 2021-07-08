РИАМО - 8 июл. Адаптивный госпиталь Страсбургского университета планируют построить в Москве в 2023 году на территории Международного медицинского кластера, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Предполагается, что в медучреждении будут работать специалисты, приглашенные из Европы. Кроме того, в госпитале будут использовать нормативы зарубежных стран. Эти факторы позволят создать максимально комфортные условия для трансфера лучших технологий в систему столичного здравоохранения.
Госпиталь будет соответствовать международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства. Благодаря принципам планировки в здании будет максимально использоваться естественный свет, а зеленая кровля позволит охлаждать и увлажнять воздух, снижать образование смога и улучшать микроклимат.
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