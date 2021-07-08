РИАМО - 8 июл. Аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения площадью 527,2 кв.м, расположенного в ЗАТО Молодежный, пройдет 4 августа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Нежилое помещение расположено на первом этаже, имеет отдельный вход, предназначено для размещения мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей.

По итогам аукциона с победителем будет заключен договор аренды сроком на 5 лет. Стартовая величина годовой арендной платы составляет 81 тыс. руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 августа на Электронной торговой площадке. № процедуры 60377.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Подмосковье, можно найти на Едином портале торгов Московской области.