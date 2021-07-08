РИАМО - 8 июл. Новый детский сад планируют построить в ЖК «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа, завершить строительство объекта планируется в 2023 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на проектирование и строительство детского сада на 400 мест в Одинцовском городском округе», — сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область Одинцовский городской округ, ЖК «Гусарская баллада».

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.