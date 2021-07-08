РИАМО - 8 июл. Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 10 тыс. кв. м сроком на 13 лет и 2 месяца, он расположен вблизи деревни Малое Толбино городского округа Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельный участок предназначен под производственную деятельность. На нем расположены земельные насаждения.

Стоимость годовой арендной платы составляет 1, 378 млн руб. Аукцион состоится 19 августа. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 августа на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 60457).

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Подмосковье, можно на Едином портале торгов Московской области.