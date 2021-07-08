РИАМО - 8 июл. Пользователи электронного магазина Московской области теперь могут заказать обратный звонок, специалист перезвонит в течение 10 минут, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.

«Заказать обратный звонок очень просто: нажимаете кнопку «Заказать звонок», указываете ФИО и телефон. Специалист позвонит вам в течение 10 минут (по будням с 09:00-18:00)», — сказали в пресс-службе.

Боле 100 человек успешно воспользовались этой функцией.

Электронный магазин был создан в 2018 году и с тех пор экономия бюджетных средств региона постоянно растет.