РИАМО - 8 июл. Комитетом по конкурентной политике Подмосковья совместно с администрацией городского округа Истра объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2 770 кв. м сроком на 13 лет и 2 месяца, сообщает пресс-служба комитета.

Участок расположен в деревне Обушково городского округа Истра. Он частично находится в зоне с особыми условиями использования линии электропередачи ЛЭП 6 кВ.

Вид разрешенного использования: амбулаторное ветеринарное обслуживание. Стоимость годовой арендной платы составляет 500 тыс. руб.

Аукцион состоится 23 августа. Заявки на участие принимаются до 19 августа на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 60459).

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Подмосковье, можно на Едином портале торгов Московской области.