РИАМО - 8 июл. В четверг в Москве и Московской области температура воздуха составит 29-31 гр. тепла, будет солнечно, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице составит плюс 29-31 гр., такая же и в Подмосковье. Северный ветер разовьет скорость 3-8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 30%.

Синоптики сообщали, что 9 июля может быть побит рекорд по жаре, установленный в 1903 году.

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