РИАМО - 8 июл. С начала апреля - открытия сезона велосипедов в Москве – пассажиры всех направлений оформили 88 108 документов на провоз велосипедов. Всего в этом году услугой воспользовались более 106 тыс. человек, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

«Наибольшей популярностью сервис пользовался на Ярославском направлении МЖД. Там было провезено более 26 тыс. велосипедов. На втором Казанское направлении – почти 18 тыс. Замыкает тройку лидеров Павелецкое – около 11 тыс.» - сказали в пресс-службе.

Провоз в границах МЦД бесплатный в любое время, достаточно оформить специальный билет в кассах на станциях и в билетных автоматах. Бесплатно перевезти велосипед можно и на других направлениях - днем и после 21:00.

В остальное время стоимость билета для провоза двухколесного транспорта 60 руб. – при дальности пути до 100 км и 120 руб. – при дальности пути более 100 км.

Пассажирам напомнили, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.