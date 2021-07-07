РИАМО - 7 июл. Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил вновь задуматься о введении уголовной ответственности за употребление спортсменами запрещенных препаратов, сообщает Газета.ru.

Об этом вновь заговорили после обнаружения допинга в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина. Лебедев заявил, что эту ситуацию могут использовать для ужесточения санкций в отношении российского спорта.

«Когда встанет вопрос об отмене или продлении уже введенных санкций, однозначно будет принято решение о продлении и об ужесточении. А ситуацию может изменить только один подход, и мы с коллегами <...> в свое время его предлагали <...>. Я говорю о введении уголовной ответственности за применение допинга», - сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что сейчас за допинг введены штрафы, которые не могут напугать спортсменов более высокой категории.

«Поэтому я считаю, что пора усиливать наказание и вводить уголовную ответственность. Это остановит многих спортсменов и покажет миру, что мы реально ведем борьбу с допингом», - отметил парламентарий.

Российские гребцы Моргачев и Сорин выведены из состава сборной России на Олимпиаде в Токио, несмотря на то, что их пробы Б еще не вскрыты. В их анализах обнаружены следы мельдония, включенного в список запрещенных препаратов в сентябре 2015 года.