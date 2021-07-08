РИАМО - 8 июл. В четверг в Александро-Невский женский монастырь в Талдомском округе в рамках Всероссийского крестного хода прибудет ковчег со святыми мощами князя Александра Невского, сообщается на сайте монастыря.

В 09:00 пройдет торжественная встреча мощей. Затем в монастыре проведут молебное пение. В 19:00 состоится церемония проводов мощей Невского.

Мощи прибудут в Талдомский округ из Сергиево-Посадского. Как уточняется на сайте Троице-Сергиевой лавры, в четверг в 06:30 пройдет молебное пение Александру Невскому, после чего мощи князя торжественно проводят из лавры. Мощи святого находились в Троице-Сергиевой лавре с 5 июля.

Крестный ход с мощами Невского приурочен к 800-летию со дня рождения князя. Крестный ход начался 12 июня в столичном храме Христа Спасителя и продолжается по местам жизни и деятельности князя.

Александр Невский – русский национальный герой. Этот новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения. Невский заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью.​