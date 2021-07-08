РИАМО – 8 июл. В четверг в Подмосковье организуют автопробег «Маршрутами счастья, веры и любви» в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

Автомобили в рамках пробега проедут через Химки, Лобню, Мытищи, Королев и Сергиев Посад.

Кроме того, ГУ ЗАГС Подмосковья поздравит с Днем семьи, любви и верности семейную пару, которая подала заявление на брак в день полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году. Также поздравят юбиляров, которые познакомились в самолете, и те пары, которые познакомились на предприятии, заводе и учительских «посиделках».

Праздник также отметят в подмосковных парках. Так, в Лотошинском парке, парке «Крестов Брод» в Рошале, талдомском парке «Солнечный берег», красногорском парке «Опалиховский пруд» пройдут концерты, мастер-классы, конкурсы и другие мероприятия. При этом будут соблюдаться меры профилактики Covid-19.

В красногорском филиале Музея Победы пройдет викторина, посвященная истории Дня семьи, любви и верности. Для юных гостей организуют аквагрим. На страницах музея в соцсетях будет доступен мастер-класс по созданию открыток с ромашками.

Ранее подмосковный сыровар, многодетный отец Олег Сирота призвал посвятить праздничный день семье, поздравить своих супругов, родителей и других близких людей: дарить цветы, уделять внимание.

Сирота подчеркнул, что это большой светлый праздник.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Праздник отмечается в России каждое 8 июля с 2008 года.