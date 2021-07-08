РИАМО - 8 июл. В четверг в Большом зале Центрального дома кинематографистов в столице пройдет церемония прощания с режиссером, актером Владимиром Меньшовым, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Гражданская панихида назначена на 11 часов. В 14:00 в храме Покрова пресвятой Богородицы в Красном селе состоится отпевание. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в 16:00.

Меньшов скончался 5 июля на 82-году жизни. Знаменитый режиссер умер от последствий коронавируса. Информация о его болезни появилась в СМИ 26 июня, однако сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. Вместе с режиссером в больницу с коронавирусом попала и его жена – артистка Вера Алентова. 7 июля ее выписали из больницы.

Соболезнования в связи со смертью Меньшова его семье выразило огромное количество актеров, режиссеров и чиновников. Так, соболезнования выразил и президент России Владимир Путин.

Меньшов получил небывалую популярность за фильм «Москва слезам не верит», за который в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также российские зрители запомнят Меньшова за легендарный фильм «Любовь и голуби», а также «Ширли-мырли», «Розыгрыш» и многие другие.