РИАМО – 8 июл. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщается на сайте Кремля.

Глава государства посетит центральный пункт управления дорогой и запустит движение по заключительному участку ЦКАД.

ЦКАД проходит по Подмосковью в 50 км от МКАД. Центральная кольцевая автодорога пересекает 13 федеральных дорог. Она также разгружает улицы Москвы от транзитного транспорта.

Длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно будут использоваться 260 км. Это первая в стране дорога с системой взимания платы «Свободный поток». Эта система позволяет проезжать пункты оплаты без остановки у рамок. Разрешенная скорость движения по трассе – 110 км/ч.

Ранее в Москве изменили правила проезда грузовиков. Транзитные машины весом свыше 12 т пользуются ЦКАД. На МКАД выезжают только грузовики, которые обслуживают жителей и предприятия Московского региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что ЦКАД создает новые возможности для развития экономики региона и для бизнеса. Дорога также разгрузит региональные трассы.

В новой Москве вдоль ЦКАД планируют построить около 3 млн кв. м недвижимости. Это позволит создать большое количество новых рабочих мест.