РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по итогам работы в муниципалитете за 5 лет, вручил награды депутатам, специалистам организаций городского округа за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду Брынцалов отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 годы. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, сотрудники городской администрации, депутаты, руководители организаций, представители общественности и другие.

«Хочу вручить награды Московской областной думы тем, кто принимал активное участие в реализации тех проектов в округе, о которых я сегодня говорил», - сказал Брынцалов.

Он вручил знак Мособлдумы первой степени депутату Совета депутатов Балашихи Вячеславу Глазунову, знак второй степени - директору досугово-профилактического центра «Семья» Юлии Степановой.

Знак «За труды» получили заместитель директора МБУ КМЦ «Новый Свет» Евгений Избасов, заместитель заведующего детского сада №54 Татьяна Макарова, главный эксперт организационного отдела Совета депутатов Балашихи Людмила Новоселецкая, заместитель начальника управления по образованию Балашихи Оксана Рогачева-Маслова.

Кроме того, спикер Мособлдумы вручил почетные грамоты заместителю директора ООО «Путевый», помощнику депутата Совета депутатов Юлии Зайцевой, главному специалисту отдела по обеспечению деятельности местных отделений партии в горокруге Елизавете Кашпуровой и помощнику руководителя ООО «Балашихинский водоканал» Алине Середа.