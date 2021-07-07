РИАМО - 7 июл. Проблемы при оплате парковки у абонентов «Мегафона» по СМС устранены, они снова могут оплачивать парковку и пополнять парковочный счет через сообщения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В среду вечером абоненты «Мегафона» испытывали временные сложности при оплате парковки в Москве по СМС.

Во время сбоя можно было пополнить парковочный счет и оплатить парковку в приложении «Парковки Москвы» или в личном кабинете на сайте parking.mos.ru, а также в ближайшем паркомате.