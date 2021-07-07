РИАМО - 7 июл. За 9 лет в Подмосковье очистка лесов от погибших и поврежденных насаждений проведена на площади 86,6 тыс. га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Ликвидация очагов вредных организмов – это одна из главных задач, стоявших перед комитетом лесного хозяйства после массовой вспышки короеда летом 2010 года. Несколько лет тяжелой борьбы и долгожданный результат – численность короеда-типографа в наших лесах подошла к естественным показателям», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Для улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, а также для обновления лесного фонда и обеспечения насаждениями своих целевых функций на участках лесного фонда проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия.

«Наибольшие объемы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий приходятся на 2013-2014 годы. А, начиная с 2019 года, снижая объемы сплошных рубок, мы увеличили долю выборочных санитарных рубок. В 2020 году она составила 1762,42 га», - отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

За последний год объем рубки аварийных деревьев увеличился почти в 3 раза.