РИАМО - 7 июл. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила понизить возраст, с которого мнение ребенка обязательно учитывается при рассмотрении родительских споров в судах, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья.

По мнению Мишоновой, назрела необходимость на законодательном уровне понизить возраст ребенка, с которого его мнение обязательно учитывается судом при принятии решения о месте жительства и порядке общения после развода родителей.

«Сейчас, например, по закону, в Америке ребенка опрашивают с 12 лет, в некоторых штатах – с 14 лет. У нас – с 10. Но я считаю, что нужно понижать возраст, с которого ребенок может высказать свое мнение в суде. Сейчас дети другие. Они идут в школу и уже понимают, с кем бы из родителей они хотели бы остаться после развода. Но здесь очень важно сохранить второго родителя для ребенка, вне зависимости от того, с кем он захочет жить», – сказала Мишонова.

В настоящее время и суд, и органы опеки при принятии решения о дальнейшей судьбе ребенка могут учесть его мнение и в более раннем возрасте. Однако, согласно Семейному кодексу РФ, это необязательно.

«Считаю возможным учитывать мнение ребенка уже с 7 лет», – пояснила Мишонова.