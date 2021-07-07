РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Около 2 млрд рублей выделили на модернизацию бывших военных городков Заря и Северный в Балашихе, в текущем году в Северном планируют начать строительство новой газовой котельной, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по итогам работы в муниципалитете за 5 лет.

В среду Брынцалов отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 год. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, сотрудники городской администрации, депутаты, руководители организаций, представители общественности и другие. Брынцалов отметил, что во время выездных встреч с жителями Зари и Северного, люди говорили об изношенных коммунальных сетях, запущенном состоянии социальных объектов, дорог и дворов.

«В результате проведения масштабного комплекса работ, на который было выделено около 2 млрд рублей, нам удалось кардинально изменить ситуацию. В Заре были отремонтированы котельные, заменены тепловые сети и канализационный коллектор. В этом году завершилась перекладка тепловых сетей в Северном», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что также в нынешнем году планируют начать строительство здесь новой газовой котельной. Старая была построена более полувека назад. Она находится в аварийном состоянии и уже не справляется с нагрузкой.

В Северном был капитально отремонтирован ДК «Северный», общая стоимость работ составила 120 млн рублей. Также отремонтировали здание гимназии, 3 детских сада в двух микрорайонах.

В Заре на месте заброшенного бункера открылся ФОК с бассейном, который стал первой крупной площадкой для систематических занятий физкультурой и спортом. Сегодня это востребованный спорткомплекс, оснащенный самым современным оборудованием.

Брынцалов также отметил, что еще один важный проект, который удалось реализовать в микрорайоне Заря и о котором много раз просили люди, – это открытие новой поликлиники на 200 посещений в смену.

Кроме того, были благоустроены общественные пространства – центр микрорайона Северный, территория у озера в Заре. Здесь по просьбе жителей сделали набережную, пляж, освещение. К 75-летию Великой Победы был создан сквер Героев с памятным знаком в честь выдающихся людей, чья жизнь и судьба были связаны с этими местами.

Брынцалов добавил, что многое здесь еще предстоит сделать. Продолжаются работы по модернизации инженерных сетей. Жители Зари просят отремонтировать школу микрорайона. На ближайшие 2 года по запросу жителей запланированы капитальный ремонт и техническое переоснащение КДЦ «Заря».