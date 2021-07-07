РИАМО - 7 июл. По данным экономистов, курс доллара в июле может составить 72-75 рублей, рубль ослабевает из-за падения цен на нефть, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такая тенденция связана с с беспокойством нефтяного рынка о стабильности внутри альянса ОПЕК+ в связи с непримиримой позицией ОАЭ.

«Рынок опасается, что ограничительные меры для российского бизнеса в связи с новой волной пандемии могут негативно сказаться на экономике и помешать выходу России из кризиса в этом году. Другой причиной ослабления рубля является падение цен на нефть», — сказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Центробанк РФ снова понизил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара остановился на отметке в 73,266 рубля, евро — на отметке в 87,003 рубля.