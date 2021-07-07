РИАМО - 7 июл. В России зафиксировано ускорение годовой инфляции до 6,5%, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%, сообщает ТАСС.

Рост цен на продукты составил в прошлом месяце 0,64% по сравнению с маем, а за год – 7,9%.

Выросла также стоимость непродовольственных товаров. В июне – на 0,68%, за год – на 7,04% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.

Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. В рыночной экономике инфляция проявляется в открытой форме – повышении цен.