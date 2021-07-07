РИАМО - 7 июл. По программе социальной газификации для малоимущих и многодетных семей компенсируют значительную стоимость расходов на оборудование газа внутри участка и дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Газификация, важный президентский проект. В Подмосковье мы уже начали его активно реализовывать. С одной стороны, мы строим сотни километров газопровода и лидеры среди других регионов — 97% домов с газом, с другой — 3%, это жители большого количества поселений, справедливо спрашивали нас: почему мы годами не можем подключить свой дом к газу или почему это дорого?!» — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что благодаря прямому поручению президента РФ Владимира Путина будут сняты лишние барьеры. В Подмосковье уже начали работать по новым стандартам.

«Наша задача, чтобы изменения как можно скорее почувствовали те, о ком позаботился президент. Понимаем, как это важно для каждой семьи. И постараемся делать все максимально внимательно и качественно, разъясняя людям все нюансы», — отметил губернатор.

Он добавил, что поэтому было дано поручение «Мособлгазу» каждый вторник отвечать на вопросы жителей по социальной газификации.

Воробьев также напомнил, как работает программа. В тех населенных пунктах, где уже подведен газ, «Мособлгаз» бесплатно подведет трубы к границам участка вне зависимости от расстояния. При этом заявки подавать не нужно. Работы проведут по графику, опубликованному на сайте компании.

Важно, чтобы недвижимость на участке была официально зарегистрирована. Всего за 1,5 года почти 300 тыс. жителей Подмосковья получат возможность бесплатно провести газ.

Губернатор добавил, что вместо заявки о газификации житель сможет сразу оформить комплексный договор подключения газа – выбрать оборудование, провести работы внутри участка. Заключить комплексный договор можно на региональном портале госуслуг.

«Отдельно мы позаботимся о малоимущих и многодетных семьях: значительная стоимость их расходов на оборудование внутри участка и дома будет компенсирована», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что жителей будут активно информировать о всех работах, сроках и деталях.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>