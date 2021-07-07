РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Жительница ЖК «Томилино Парк» пожаловалась главе подмосковных Люберец Владимиру Ружицкому на отсутствие удобных пешеходных переходов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения. К нему обратилась жительница ЖК «Томилино Парк». Она пожаловалась на отсутствие надземных или подземных переходов через Новорязанское шоссе, а также на полное отсутствие переходов через Лыткаринское шоссе. Также девушка напомнила о своей просьбе - дорожке для пешеходов к поселку Октябрьский.

«Вопросы транспортной доступности вынесем на комиссию по БДД. Я согласен, что нет доступа к карьеру Волкуша через Лыткаринское шоссе. Подумаем, как организовать доступ», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в администрации подумают и о дорожке в Октябрьский. Также Ружицкий поделился планами о создании парка «Лесная опушка» в Октябрьском на площади в 25 га.

«Мы постараемся закольцевать его с микрорайоном Мирный. Это будет единое пространство для отдыха, и мы соединим два больших микрорайона», - добавил Ружицкий.

Также жительница попросила открыть опорный пункт полиции из-за криминогенной обстановки.

«Пункт полиции подумаем, где организовать. Сейчас завершается строительство третьей очереди домов, а отделение полиции планируется в пятой. Но он (пункт - ред.) там нужен, микрорайон оторван от поселков, от Люберец. Находится на окраине Люберец», - заключил Ружицкий.