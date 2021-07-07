РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Школа в жилом комплексе «Серебрица» в подмосковном Красногорске построена на 47%, сообщил заместитель генерального директора застройщика «Опалиха-Сити» Валерий Железняков.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова посетила ряд строящихся образовательных учреждений в Красногорске. В поездке принял участие замглавы горокруга Тимур Магомедов.

«Школа на 825 мест. Срок окончания строительных работ и монтажа технологического оборудования – январь-февраль 2022 года. Окончательная готовность школы с извещением о завершении строительства – май 2022 года. На сегодняшний день если оценивать, не раскладывая по конструктивным элементам, готовность 45-47%», – сообщил Железняков.

По его словам, школу строят с небольшим отставанием от графика. Это связано с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию.

В пресс-службе застройщика пояснили, что трехэтажное здание строят по авторскому архитектурному проекту. К разработке общественных пространств и помещений школы привлечен центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА.ПСИ». Центр помогает сделать пространство школы максимально комфортным для детей и способствующим их развитию.

Ранее данный центр принял участие в разработке дворов и детских площадок миниполиса «Серебрица».