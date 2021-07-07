РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Жительница Люберец во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении попросила главу округа Владимира Ружицкого решить вопрос с бомжами в Комсомольском переулке, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Жительница дома №7А в Комсомольском переулке позвонила на прямой эфир и пожаловалась на неадекватных бомжей у дома.

«Что касается бомжей - поручу коллегам, выйдем на МВД. Надо понять дислокацию бомжей, побеседовать с ними», - сказал Ружицкий.

Также эта жительница пожаловалась на неработающий домашний телефон. По ее словам, «Ростелеком» сообщил ей о неких работах, но это было 28 июня. Ружицкий ответил, что поручит коллегам отработать данную проблему.