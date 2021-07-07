РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Три дома первой очереди миниполиса «Серебрица» в подмосковном Красногорске планируют ввести в эксплуатацию в начале августа нынешнего года, сообщил заместитель генерального директора застройщика «Опалиха-Сити» Валерий Железняков.

Миниполис «Серебрица» строят на участке 14,54 га в пешей доступности от станции МЦД-2 Опалиха. Возведение жилья и объектов инфраструктуры планируется с 2018 по 2022 годы в три очереди.

«Жилой комплекс рассчитан на 106 тыс. кв. м жилья. Это порядка 2 тыс. квартир. Соответственно, здесь будет около 3 тыс. жителей. Сейчас вводятся 3 дома первой очереди, идет проверка Главгосстройнадзора. Надеемся получить разрешение на ввод в начале августа», - сказал Железняков.

Всего в проекте 5 жилых корпусов высотностью от 6 до 12 этажей, образовательный кластер, в который входят школа на 825 мест и детский сад на 250 мест, гаражно-торговый комплекс с многоуровневым наземным паркингом и соседский клуб для жителей.

Оба образовательных учреждения в соответствии с договором комплексного развития территории передадут на баланс муниципалитета, то есть они будут бесплатными для жителей.